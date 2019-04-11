Украинцы назвали мотивы голосования за Зеленского и Порошенко

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Две трети избирателей Зеленского выражают протест против ситуации в стране

Во втором туре выборов 2019 в Украине избиратели Владимира Зеленского прежде все демонстрируют свой протест против сложившейся ситуации в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного после первого тура.

По данным опроса, 75% избирателей, которые готовы поддержать во втором туре Петра Порошенко, голосуют скорее него, зато 22% - голосуют скорее против Зеленского (в феврале таких было 12%).

В то же время, 57% избирателей, которые готовы поддержать во втором туре Владимира Зеленского, голосуют скорее него, зато 41% - против Порошенко (в феврале - 33%).

Кроме того, 31% опрошенных считают, что когда люди выбирают Порошенко, они голосуют непосредственно за личность, а 26% - таким образом голосуют против Путина. Последняя позиция более характерна для избирателей Запада страны. Среди избирателей самого Порошенко почти 40% голосуют не столько за Порошенко, как против Путина.

При этом 20% опрошенных считают, что когда люди выбирают Зеленского, они скорее голосуют непосредственно за личность, а 66% - таким образом выражают протест против существующей ситуации в стране (в феврале - 50%). Даже среди избирателей самого Зеленского около 60% поясняют свой выбор как протест против существующей ситуации в стране.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 5-10 апреля среди 3000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 1,8%.

Напомним, во втором туре выборов 2019 в Украине Владимир Зеленский пока имеет больше шансов победить и возглавить государство, чем его оппонент, действующий президент Петр Порошенко. По данным опроса группы "Рейтинг", за Зеленского планируют голосовать 51% украинцев, за Порошенко - 21%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, проведенного в конце марта, с позицией Владимира Зеленского по России, НАТО и ЕС хорошо знакомы меньше 20% его избирателей.