Украинцы назвали наиболее серьезные проблемы страны

Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

В топ-5 вошли как низкие зарплаты, так как война на Донбассе

Наиболее серьезной проблемой украинцы считают высокую стоимость жизни и низкие зарплаты. На втором месте коррупция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным опроса среди топ-5 проблем высокую стоимость жизни и низкие зарплаты услуг назвали 92,2% респондентов (67% считают проблему очень серьезной, 25,2% - скорее серьезной).

Коррупцию отметили 91,2% украинцев (69% считают проблему очень серьезной, 22,2% - скорее серьезной).

Высокую стоимость и низкое качество медицинских услуг назвали 90,7% респондентов (67,3% считают проблему очень серьезной, 23,4% - скорее серьезной).

Кроме того, Военные действия в Донецкой и Луганской областях отметили 89,8% опрошенных (72,7% считают проблему очень серьезной, 17,1% - скорее серьезной).

Несправедливость в системе правосудия назвали 86% граждан (59,9% считают проблему очень серьезной, 26,1% - скорее серьезной).

Вторая волна опроса была проведено компанией Info Sapiens 4 марта - 8 апреля 2020 года. В рамках национально репрезентативного опроса проведено 2516 личных интервью. программа финансируется Европейским союзом и софинансируется и внедряется Министерством иностранных дел Дании.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине мая 2020 года треть украинцев (32%) оценивают направление движения страны как правильное, а половина (51%) - как неправильное, еще 17% не смогли ответить.

Отметим, по данным опроса КМИС, украинцы боятся кризиса вдвое больше, чем коронавируса. В апреле 2020 года 54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса.

Автор: Александр Белоус