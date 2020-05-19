ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці назвали найбільш серйозні проблеми країни

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 12:24
Українці назвали найбільш серйозні проблеми країни
Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

До топ-5 увійшли як низькі зарплати, так як війна на Донбасі

Найбільш серйозною проблемою українці вважають високу вартість та низькі зарплати. На другому місті корупція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідження компанії Info Sapiens.

За даними опитування серед топ-5 проблем високу вартість життя та низькі зарплати назвали 92,2% респондентів (67% вважають проблему дуже серйозною, 25,2% - скоріше серйозною).

Корупцію зазначили 91,2% українців (69% вважають проблему дуже серйозною, 22,2% - скоріше серйозною).

Високу вартість та низьку якість медичних послуг назвали 90,7% респондентів (67,3% вважають проблему дуже серйозною, 23,4% - скоріше серйозною).

Крім того, Військові дії в Донецькій і Луганській областях зазначили 89,8% опитаних (72,7% вважають проблему дуже серйозною, 17,1% - скоріше серйозною).

Несправедливість в системі правосуддя назвали 86% громадян (59,9% вважають проблему дуже серйозною, 26,1% - скоріше серйозною).

Українці назвали найбільш серйозні проблеми країни

Друга хвиля опитування була проведене компанією Info Sapiens 4 березня - 8 квітня 2020 року. У рамках національно репрезентативного опитування проведено 2516 особистих інтерв'ю. програма фінансується Європейським союзом та співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині травня 2020 року третина українців (32%) оцінюють напрямок руху країни як правильний, а половина (51%) - як неправильний, ще 17% не змогли відповісти.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, українці бояться кризи вдвічі більше, ніж коронавірусу. У квітні 2020 року 54% українців більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України коррупцияопросзарплата
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся