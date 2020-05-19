Українці назвали найбільш серйозні проблеми країни

Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

До топ-5 увійшли як низькі зарплати, так як війна на Донбасі

Найбільш серйозною проблемою українці вважають високу вартість та низькі зарплати. На другому місті корупція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідження компанії Info Sapiens.

За даними опитування серед топ-5 проблем високу вартість життя та низькі зарплати назвали 92,2% респондентів (67% вважають проблему дуже серйозною, 25,2% - скоріше серйозною).

Корупцію зазначили 91,2% українців (69% вважають проблему дуже серйозною, 22,2% - скоріше серйозною).

Високу вартість та низьку якість медичних послуг назвали 90,7% респондентів (67,3% вважають проблему дуже серйозною, 23,4% - скоріше серйозною).

Крім того, Військові дії в Донецькій і Луганській областях зазначили 89,8% опитаних (72,7% вважають проблему дуже серйозною, 17,1% - скоріше серйозною).

Несправедливість в системі правосуддя назвали 86% громадян (59,9% вважають проблему дуже серйозною, 26,1% - скоріше серйозною).

Друга хвиля опитування була проведене компанією Info Sapiens 4 березня - 8 квітня 2020 року. У рамках національно репрезентативного опитування проведено 2516 особистих інтерв'ю. програма фінансується Європейським союзом та співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині травня 2020 року третина українців (32%) оцінюють напрямок руху країни як правильний, а половина (51%) - як неправильний, ще 17% не змогли відповісти.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, українці бояться кризи вдвічі більше, ніж коронавірусу. У квітні 2020 року 54% українців більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.

Автор: Олександр Білоус