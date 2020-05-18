Половина украинцев недовольны направлением развития страны

Фото: акция протеста (Виталий Носач, РБК-Украина)

Позитивные оценки преобладают среди сторонников Зеленского

В середине мая 2020 года треть украинцев (32%) оценивают направление движения страны как правильное, а половина (51%) - как неправильное, еще 17% затруднились ответить. Более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, положительный баланс доверия среди политиков сохраняет Зеленский, которому доверяют 57% граждан, и не доверяют - 37%.

Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 25%, не доверяют - 33%, действующему премьеру Денису Шмыгалю доверяют 14%, а 39% - не доверяют. При этом более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к политикам Разумкову и Шмыгалю.

Ко всем другим политикам заметно преобладает недоверие, при этом Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 57%, Святославу Вакарчуку - 24% и 61% соответственно, Юлии Тимошенко - 22% и 72%, Петру Порошенко - 20% и 76%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова в конце апреля 2020 года 28,9% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 48,7% - что события развиваются в неправильном направлении, а 22,4% затрудняются с ответом.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в конце апреля 2020 года только к президенту Владимиру Зеленскому доверие высказывается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%). В отношении других политиков, чьи фамилии были представлены в опроснике, недоверие высказывается чаще, чем доверие.

Автор: Александр Белоус