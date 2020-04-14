Более трети украинцев прекратили работать после начала карантина

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Часть были вынуждены уйти в отпуск, часть лишились работы совсем

Среди украинцев, кто имел работу до введения правительственного карантина, 40% заявили, что продолжают работать в обычном режиме, 23% - работают дистанционно. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 11% респондентов ушли в отпуск, 18% - находятся в отпуске по собственному желанию и 8% - потеряли работу.

По данным опроса, до начала карантина работали 67% опрошенных.

Больше половины (55%) респондентов отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. 17% сказали, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 8% - до 3-х месяцев. 9% - до полугода и более.

В то же время, 82% заявили, что начали экономить средства во время карантина, 16% - отметили, что не делают этого.

Относительное большинство (37%) заявили, что в случае потери источника дохода, скорее всего искать работу или подработку, 15% будут пытаться занять у близких и родных, 10% отметили, что выйдут на акции протеста, или бунты, 4% - готовы взять заем в финансовых учреждениях. 14% - дали другие ответы, 16% заявили, что у них не может возникнуть ситуации потери доходов, 13% - затруднились отметить, как действовать в такой ситуации.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 10-12 апреля 2020 года методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Опрос проводился по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, за три недели карантина, введенного правительством Украины из-за пандемии коронавируса, количество новых вакансий упало на 44%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце марта 43% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. При этом 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине; 14% не опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.