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Украинцы назвали любимые праздники новогоднего цикла

Киев, Вторник 05 января 2021 12:33
Украинцы назвали любимые праздники новогоднего цикла
Фото: Новый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украины любят Рождество и верят в Святого Николая

Среди праздников новогоднего цикла самым любимым для украинцев является Рождество. Его назвали 56% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 28% опрошенных сказали, что это Новый год, 6% - День Святого Николая, 3% - Старый Новый год.

Украинцы назвали любимые праздники новогоднего цикла

Большинство (77%) опрошенных отметили, что празднуют Рождество 7 января. 15% сказали, что отмечают этот праздник дважды, как по юлианскому календарю (7 января), так и по григорианскому (25 декабря). Лишь 3% отмечают Рождество только 25 декабря. В то же время, 5% вообще Рождество не празднуют.

Украинцы назвали любимые праздники новогоднего цикла

Две трети опрошенных отметили, что верят в Святого Николая, 35% - не верят. В Деда Мороза верят меньше - 31%, не верят - 65%.

Украинцы назвали любимые праздники новогоднего цикла

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Отметим, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.

Напомним, 7 января Рождество Христово празднуют часть христиан восточного обряда. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - 7-10 января.

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