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Сколько украинцы будут отдыхать в январе: список выходных

Киев, Пятница 01 января 2021 09:52
Сколько украинцы будут отдыхать в январе: список выходных
Фото: Новый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дополнительными выходными будут Новый год и Рождество

В январе 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 19 рабочих дней. Выходных дней в первом месяце нового года будет 12.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни, а также решением правительства.

Новый год в 2021 году приходится на пятницу. Выходными будут три дня подряд - 1- 3 января.

Кроме того, 7 января Рождество Христово празднуют часть христиан восточного обряда. Кабмин перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - 7-10 января.

Сколько украинцы будут отдыхать в январе: список выходных

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.

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