Українці назвали улюблені свята новорічного циклу

Фото: Новий рік (Віталій Носач, РБК-Україна)

України люблять Різдво і вірять у Святого Миколая

Серед новорічного циклу свят найулюбленішим для українців є Різдво. Його назвали 56% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 28% опитаних сказали, що це Новий рік, 6% - День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.

Більшість (77%) опитаних відзначили, що святкують Різдво 7 січня. 15% сказали, що відзначають це свято двічі, як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня). Лише 3% відзначають Різдво лише 25 грудня. У той же час, до 5% взагалі Різдво не святкують.

Дві третини опитаних відзначили, що вірять у Святого Миколая, 35% - не вірять. У Діда Мороза вірять менше - 31%, не вірять - 65%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-4 січня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік.

Нагадаємо, 7 січня Різдво Христове святкують частина християн східного обряду. Кабмін переніс робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Таким чином, вихідними будуть чотири дні поспіль - 7-10 січня.