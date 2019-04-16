Украинцы назвали главные ожидания от нового президента в первые 100 дней

Опрос проводился за неделю до второго тура выборов
От президента Украины, избранного на выборах 2019, украинцы в первую очередь ожидают снижения коммунальных тарифов и борьбы с коррупцией. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
На вопрос "Что из перечисленного на карточке вы хотели бы, чтобы следующий президент сделал в свои первые 100 дней", ответы респондентов распределились следующим образом (не более трех ответов):
Киевский международный институт социологии провел опрос с 9 по 14 апреля 2019 года среди 2004 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
Отметим, данные опроса КМИС, проведенного с 9 по 14 апреля 2019 года, показывают, что в втором туре выборов 2019 за Владимира Зеленского планируют проголосовать 48,4% респондентов, за действующего президента Петра Порошенко - 17,0%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", во втором туре выборов 2019 в Украине избиратели Владимира Зеленского прежде всего демонстрируют свой протест против ситуации, сложившейся в стране.