Українці назвали головні очікування від нового президента в перші 100 днів

Опитування проводилося за тиждень до другого туру виборів
Від президента України, обраного на виборах 2019, українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів та боротьби з корупцією. Про це свідчать дані опитування КМІС.
На за питання "Що з переліченого на картці ви хотіли б, щоб наступний президент зробив у свої перші 100 днів", відповіді респондентів розподілилися наступним чином (не більше трьох відповідей):
Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 9 по 14 квітня 2019 року серед 2004 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.
Відзначимо, дані опитування КМІС, проведеного з 9 по 14 квітня 2019 року, показують, що у другому турі виборів 2019 за Володимира Зеленського планують проголосувати 48,4% респондентів, за чинного президента Петра Порошенка - 17,0%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у другому турі виборів 2019 в Україні виборці Володимира Зеленського перш за все демонструють свій протест проти ситуації, що склалася в країні.