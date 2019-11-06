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Украинцы назвали главные источники доходов

Новости » Экономика     06.11.2019 - 02:31
Украинцы назвали главные источники доходов
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Граждане живут или на зарплату, или на пенсию

Основными источниками доходов украинских семей являются заработная плата (64%) и пенсия (29%). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Также в перечень источников дохода входят доходы от сельскохозяйственного / приусадебного хозяйства (10%), от самозанятости (7%), социальных выплат / дотаций / субсидий / стипендий (6%), инвестиций / сбережений / собственности / страховки (2%) и пособий по безработице / выходных пособий (1%).

Украинцы назвали главные источники доходов

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такой ситуации не оказывались.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, подавляющее большинство работающих украинцев (83%) заняты на одной постоянной работе, каждый десятый (11%) работает на одной постоянной и одной дополнительной работе.

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