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Рост реальных доходов украинцев существенно замедлился

Новости » Экономика    30.09.2019 - 16:55
Рост реальных доходов украинцев существенно замедлился
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Госстат обнародовал данные за второй квартал 2019 года с учетом инфляции

Доходы населения Украины во втором квартале 2019 года составили 895,2 млрд грн, расходы 918,1 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уменьшение сбережений во втором квартале 2019 года составило 22,9 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человеа составил 16083 грн (во ІІ квартале 2018 года - 13688 грн).

Рост реальных доходов украинцев существенно замедлился

www.ukrstat.gov.ua

Реальные доходы (с учетом инфляции) во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,1%.

Рост реальных доходов украинцев существенно замедлился

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики Украины, реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%, за 2015 год на 20,4%. В 2016 году реальные доходы выросли на 2,0%, в 2017 году - на 10,9%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, реальные доходы украинцев в 2018 году выросли на 9,9%.

По данным Госстата, в первом квартале 2019 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года реальные доходы выросли на 7,7%.

Отметим, Национальный банк Украины прогнозирует замедление роста доходов граждан в 2019 году. Причиной замедления станет снижение темпа роста экономики Украины и уменьшение конкуренции украинских работников среди работодателей на внутреннем рынке и за рубежом.

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