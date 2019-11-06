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Українці назвали головні джерела доходів

Новини » Економіка     06.11.2019 - 02:31
Українці назвали головні джерела доходів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Громадяни живуть або на зарплату, або на пенсію

Основними джерелами доходів українських сімей є заробітна плата (64%) та пенсія (29%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Також перелік джерел доходу належать доходи від сільськогосподарського / присадибного господарства (10%), від самозайнятості (7%), соціальних виплат / дотацій / субсидій / стипендій (6%), інвестицій / заощаджень / власності / страховки (2%) та допомог по безробіттю / вихідних допомог (1%).

Українці назвали головні джерела доходів

Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, за останні три роки третина українців (31%) опинялися в ситуації, коли більше трьох місяців не мали роботи або займалися її пошуком, тоді як дві третини жителів України (64%) в такій ситуації не виявлялися.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, переважна більшість працюючих українців (83%) зайняті на одній постійній роботі, кожен десятий (11%) працює на одній постійній та одній додатковій роботі.

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