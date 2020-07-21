Украинцы назвали два самых непопулярных решения Рады

В июле 2020 года только 23% украинцев поддерживают решение Верховной рады девятого созыва о введении рынка земли, а 60% выступают против. Легализацию игорного бизнеса одобряют 26% респондентов, 61% - против.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Средин решений Рады за последний год наиболее положительно оценивались опрошенными (около 90%) возвращение в Уголовный кодекс статьи о наказании за незаконное обогащение и введение уголовной ответственности депутатов за "кнопкодавство".

Также значительную поддержку (от 60% до 80%) имеют такие воплощенные инициативы как отмена депутатской неприкосновенности, предоставление добровольцам статуса участника войны, кредитование предпринимателей по низким ставкам - 5%, 7% и 9%, возвращение в правовое поле добычи янтаря, увеличение лимитов дохода для физических лиц-предпринимателей, принятие закона об импичменте президента, введение жестких правил перевозки детей в автомобиле только в детских креслах, ограничения на вывод денег в оффшоры, упрощение вступления в украинские вузы детей с оккупированных территорий.

Введение денежного вознаграждения для обличителей коррупционеров, введение запрета возвращать владельцам обанкротившиеся банки, в т.ч. ПриватБанк, и демонополизацию спиртовой отрасли поддерживают около 50% опрошенных.

Отмену мажоритарной системы выборов поддержали 40%, не поддержали 19%, треть оценила нейтрально.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проведен 16-17 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", спустя год после парламентских выборов относительное большинство украинцев (44%) не видят разницы между действующим и предыдущим парламентом.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в середине июля 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,9% граждан.