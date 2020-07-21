Не видят разницы: украинцы сравнили действующий парламент с предыдущим

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы дали оценку работы Верховной рады девятого созыва

Спустя год после парламентских выборов 29% украинцев считают, что действующий парламент является более эффективным, чем предыдущий состав Верховной рады. В то же время 24% придерживаются противоположного мнения и считают предыдущий парламент эффективным.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом почти половина (44%) придерживаются мнения, что между ними нет особой разницы.

Среди парламентских фракций относительно лучшие оценки получила фракция партии "Слуга народа" (уровень удовлетворенности среди всех - 32%, среди избирателей партии - 90%).

Деятельностью фракций партий "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" довольны примерно четверть опрошенных, не довольны - около 70%. Деятельностью фракции партии "Голос" довольны 17%, не довольны - 73% респондентов.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проведен 16-17 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в середине июля 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,9% граждан.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в июле 2020 года 37% украинцев довольны деятельностью Владимира Зеленского на посту президента, 59% респондентов дают противоположные оценки.