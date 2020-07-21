Українці назвали два найбільш непопулярних рішення Ради

У липні 2020 року лише 23% українців підтримують рішення Верховної ради дев'ятого скликання про введення ринку землі, а 60% виступають проти. Легалізацію грального бізнесу схвалюють 26% респондентів, 61% - проти.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Середині рішень Ради за останній рік найбільш позитивно оцінювалися опитаними (близько 90%) повернення до Кримінального кодексу статті про покарання за незаконне збагачення і введення кримінальної відповідальності депутатів за "кнопкодавство".

Також значну підтримку (від 60% до 80%) мають такі втілені ініціативи як скасування депутатської недоторканності, надання волонтерам статусу учасника війни, кредитування підприємців за низькими ставками 5%, 7% і 9%, повернення в правове поле видобутку бурштину, збільшення лімітів доходу для фізичних осіб-підприємців, ухвалення закону про імпічмент президента, введення жорстких правил перевезення дітей в автомобілі тільки в дитячих кріслах, обмеження на виведення грошей в офшори, спрощення вступу в українські виші дітей з окупованих територій

Введення грошової винагороди для викривачів корупціонерів, введення заборони повертати власникам збанкрутілі банки, в т. ч. ПриватБанк, і демонополізацію спиртової галузі підтримують близько 50% опитаних.

Скасування мажоритарної системи виборів підтримали 40%, не підтримали 19%, третина оцінила нейтрально.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проведено 16-17 липня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", через рік після парламентських виборів відносна більшість українців (44%) не бачать різниці між діючим та попереднім парламентом.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби дострокові вибори до Верховної ради відбулися в середині липня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 27,9% громадян.