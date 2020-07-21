Свежий рейтинг партий: за кого планируют голосовать украинцы

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рейтинг президентской партии снижается, поддержка других политсил растет

Если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в середине июля 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 27,9% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). За последний месяц рейтинг президентской партии снизился на 1,4%, что находится в пределах погрешности.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, за партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы голосовать 18,0% респондентов (в июне - 15,3%), за партию "Европейская солидарность" - 14,7% (в июне - 13,6%), за партию "Батькивщина" - 11,4% (в июне - 10,7%), за Радикальную партию Ляшко - 5,2% (в июне - 3,5%).

Кроме того, поддерживаю партию "Сила и честь" - 4,3% (в июне - 3,7%), партию Шария - 3,4% (в июне - 3,7%), партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,3% (в июне 2,2%), партию ВО "Свобода" - 3,2% (2,5%), партию "Голос" - 3,1% (в июне - 3,0%). Рейтинг других политических сил - ниже 2%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проведен 16-17 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в конце июня 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 29,3% граждан.

Отметим, ппо данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в июле 2020 года 37% украинцев довольны деятельностью Владимира Зеленского на посту президента, 59% респондентов дают противоположные оценки.