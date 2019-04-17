Украинцы назвали два главных источника информации

Иллюстративное фото (menr.gov.ua)

Интернет пока не может догнать телевидение

В начале 2019 года из четырех основных видов источников массовой информации подавляющее большинство украинцев отдает предпочтение двум - телевидению (54%) и Интернету (38%). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Причем, если в 2017 году число отдающих первенство телевидению превышало число предпочитающих Интернет почти вдвое (на 28%), то в 2019 году разрыв сократился до 16%.

По данным опроса, радио и пресса являются основными источниками массовой информации в общей сложности для 4% жителей Украины.

Предпочтение ТВ или Интернета определяется рядом социально-демографических характеристик.

Опрос проводился в период с 18 по 28 января 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, количество регулярных интернет-пользователей в Украине в октябре 2018 года составляло 63% населения (20,8 млн человек). По данным опроса Factum Group Ukraine, 70% регулярных пользователей используют для выхода и интернет смартфон.

Напомним, в марте 2019 года самой популярной социальной сетью в Украине является Facebook. За период с мая 2018 года в Украине заметно увеличилось число пользователей таких соцсетей, как Facebook (до 50%), YouTube (30%), Instagram (27%) и существенно уменьшилось число пользователей таких соцсетей, как Одноклассники (6%) до и ВКонтакте (10%).