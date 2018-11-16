Проникновение интернета в Украине остановилось на уровне около 65%

Иллюстративное фото (ec.europa.eu)

В последние два года количество интернет-пользователей практически не меняется

Количество регулярных-интернет пользователей в Украине в октябре 2018 года составляет 63% населения (20,8 млн человек). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты регулярного исследования компании Factum Group Ukraine, которое инициировала Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ).

При этом количество регулярных интернет-пользователей практически не меняется с начала 2016 года, находясь в пределах ошибки выборки исследования.

По данным опроса, 70% регулярных пользователей используют для выхода и интернет смартфон, по 36% домашний ноутбук и стационарный компьютер, 13% - планшет, 6% - стационарный компьютер на работе, 3% - рабочий ноутбук, 1% - компьютер в гостях, 1% компьютер по месту учебы, 1% - компьютер в интернет-кафе.

Опрос проводился компанией Factum Group Ukraine в октябре 2018 года среди 2118 респондентов методом личного интервью. Ошибка выборки - 2,2%.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-августа 2018 года уменьшилась на 152,4 тысяч человек. По оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 сентября 2018 года составляла 42234,0 тысяч человек.

По данным Госстата, потребительские цены в Украине с декабря 2010 года до октября 2018 года выросли в 2,57 раза, при этом цены на услуги связи выросли всего на 1,47 раза.