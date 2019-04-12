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Составлен рейтинг популярности социальных сетей в Украине

Новости » Общество    12.04.2019 - 14:54
Составлен рейтинг популярности социальных сетей в Украине
Фото: коллаж (Pixabay)

Половина украинцев уже пользуются Facebook

В марте 2019 года самой популярной социальной сетью в Украине является Facebook, которой пользуются 50% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, за период с мая 2018 года в Украине заметно увеличилось число пользователей таких соцсетей, как Facebook (до 50%), YouTube (30%), Instagram (27%) и существенно уменьшилось число пользователей таких соцсетей, как Одноклассники (6%) до и ВКонтакте (10%).

Составлен рейтинг популярности социальных сетей в Украине

Наибольший интерес для украинских пользователей соцсетей представляет развлекательная и познавательная тематика.

Составлен рейтинг популярности социальных сетей в Украине

Чаще всего украинские пользователи соцсетей пользуются ими для общения с друзьями (60%). Новости и события в стране и в мире интересуют 36% респондентов.

Составлен рейтинг популярности социальных сетей в Украине

Опрос проводился в период с 18 по 27 марта 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, количество регулярных интернет-пользователей в Украине в октябре 2018 года составляло 63% населения (20,8 млн человек). По данным опроса Factum Group Ukraine, 70% регулярных пользователей используют для выхода и интернет смартфон.

По данным опроса компании Research & Branding Group, в начале 2019 года более половины украинцев (55%) уже имели такой девайс, как смартфон, тогда как 45% пока им не обзавелись.

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