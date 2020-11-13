Украинцы назвали долю коммуналки в семейном бюджете

Самой большой статьей потребительских денежных расходов домохозяйств Украины во II квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки - 52,0%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - 15,0%.

Об этом свидетельствуют данные выборочного опроса условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в среднем за месяц на транспорт украинцы тратили 5,1% денег, на одежду и обувь - 4,9%, на здравоохранение - 4,6%, на связь - 4,5%, на табачные изделия - 2,9%, на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья - 2,9%, на отдых и культуру - 1,5%, на алкоголь - 1,3%, на рестораны и гостиницы - 1,1%, на образование - 0,6%.

Напомним, по данным Госстата, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн. Это на 2,5% больше, чем в августе (8,1 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.