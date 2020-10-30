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Начисления за коммуналку в Украине продолжили рост

Киев, Пятница 30 октября 2020 15:00
Начисления за коммуналку в Украине продолжили рост
Фото: платежка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рост начался еще до начала отопительного сезона

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за сентябрь 2020 года составили 8,3 млрд грн. Это на 2,5% больше, чем в августе (8,1 млрд грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Начисления за коммуналку в Украине продолжили рост

По данным статистического ведомства, в сентябре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 9,1 млрд грн (110,3% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2020 года составила 54,3 млрд грн, что на 1,0 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (55,3 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 сентября задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 21,1 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 16,3 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,8 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 5,0 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,0 млрд грн.

Напомним, во втором квартале 2020 года расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляли 13,9%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.

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