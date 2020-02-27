Половина украинцев заметили подорожание коммуналки за последний год

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Субъективно украинцы ощущают увеличение сумм в платежках

Почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, у 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились.

Кроме того, 21% участников исследования указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля возросла по сравнению с опросам КМИС ноября-декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно).

Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноября и декабря: на 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 21 по 25 февраля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

По данным Госстата, украинцы за первые 9 месяцев 2019 года в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов.

По данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).