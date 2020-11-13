Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті

Найбільшою статтею споживчих грошових витрат домогосподарств України у ІІ кварталі 2020 року були продукти харчування і безалкогольні напої - 52,0%. Далі йдуть житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - 15,0%.

Про це свідчать дані вибіркового опитування умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, в середньому за місяць на транспорт українці витрачали 5,1% грошей, на одяг і взуття - 4,9%, на охорону здоров'я - 4,6%, на зв'язок - 4,5%, на тютюнові вироби - 2,9%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла - 2,9%, на відпочинок і культуру - 1,5%, на алкоголь - 1,3%, на ресторани і готелі - 1,1%, на освіту - 0,6%.

Нагадаємо, за даними Держстату, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії за вересень 2020 року склали 8,3 млрд грн. Це на 2,5% більше, ніж у серпні (8,1 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.