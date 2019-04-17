Украинцы назвали частоту просмотра новостей в Интернете и ТВ

Новости на ТВ большинство украинцев (50%) смотрят ежедневно, еще 16% - 3-4 раза в неделю, 14% - 1-2 раза в неделю, каждый двадцатый (5%) - раз в месяц, не смотрят новости на ТВ 12% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Несколько иная картина с частотой просмотра новостей в Интернете. В частности, почти четверть респондентов (23%) не имеют доступа к данным СМИ, а еще 20% - не смотрят новости в Интернете. Ежедневно новости в Интернете смотрит чуть более четверти украинцев (27%), еще 11% - 3-4 раза в неделю, 8% - 1-2 раза в неделю и 4% - раз в месяц.

Частота просмотра новостей на ТВ и в Интернете кардинально отличается в зависимости от возраста и практики пользования соцсетями.: чем моложе аудитория, тем больше ежедневно просматривающих новости в Интернете, а чем старше - тем больше тех, кто ежедневно смотрит новости на ТВ. Также пользователи соцсетей чаще предпочитают ежедневный просмотр новостей в Интернете, а не пользователи - на ТВ.

Опрос проводился в период с 18 по 28 января 2019 года среди 1998 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2019 года из четырех основных видов источников массовой информации подавляющее большинство украинцев отдает предпочтение двум - телевидению (54%) и Интернету (38%).

Напомним, в марте 2019 года самой популярной социальной сетью в Украине является Facebook. За период с мая 2018 года в Украине заметно увеличилось число пользователей таких соцсетей, как Facebook (до 50%), YouTube (30%), Instagram (27%) и существенно уменьшилось число пользователей таких соцсетей, как Одноклассники (6%) до и ВКонтакте (10%).