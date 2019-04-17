Українці назвали частоту перегляду новин в Інтернеті та ТБ

Новини на ТБ більшість українців (50%) дивляться щодня, ще 16% - 3-4 рази в тиждень, 14% - 1-2 рази в тиждень, кожен двадцятий (5%) - раз на місяць, не дивляться новини на ТБ 12% українців. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Дещо інша картина з частотою перегляду новин в Інтернеті. Зокрема, майже чверть респондентів (23%) не мають доступу до даних ЗМІ, а ще 20% - не дивляться новини в Інтернеті. Щодня новини в Інтернеті дивиться трохи більше чверті українців (27%), ще 11% - 3-4 рази на тиждень, 8% - 1-2 рази на тиждень і 4% - раз на місяць.

Частота перегляду новин на ТБ і в Інтернеті кардинально відрізняється залежно від віку і практики користування соцмережами.: чим молодша аудиторія, тим більше щодня переглядають новини в Інтернеті, а чим старше - тим більше тих, хто щодня дивиться новини на ТБ. Також користувачі соцмереж частіше воліють щоденний перегляд новин в Інтернеті, а не користувачі - на ТБ.

Опитування проводилося в період з 18 по 28 січня 2019 року серед 1998 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2019 року з чотирьох основних видів джерел масової інформації переважна більшість українців віддає перевагу двом - телебаченню (54%) та Інтернету (38%).

Нагадаємо, в березні 2019 року найпопулярнішою соціальною мережею в Україні є Facebook. За період з травня 2018 року в Україні помітно збільшилося число таких користувачів соцмереж, як Facebook (до 50%), YouTube (30%), Instagram (27%) і суттєво зменшилася кількість таких користувачів соцмереж, як Однокласники (6%) до і ВКонтакте (10%).