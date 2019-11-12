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Українці хочуть зниження податків для малого бізнесу і підвищення для олігархів

Новини » Економіка     12.11.2019 - 14:36
Українці хочуть зниження податків для малого бізнесу і підвищення для олігархів
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше українці підтримують ідею знизити податки для найманих працівників

Більшість українців вважають, що потрібно збільшувати розмір податків для олігархів (80%) та великого бізнесу (74%). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому громадяни дотримуються абсолютно протилежної думки з приводу ініціативи підвищити податки для фізичних осіб підприємців (ФОП), малих підприємств та найманих працівників. Понад 70% виступають за те, щоб залишити податки для цих категорій без змін, або ж, навпаки, зменшити.

Щодо середнього бізнесу думки опитаних розділилися наступним чином: 25% підтримують їх збільшення для середнього бізнесу, 30% - за зменшення податків, стільки ж - за те, щоб нічого не змінювати.

Українці хочуть зниження податків для малого бізнесу і підвищення для олігархів

Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження 22-30 жовтня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2018 року громадяни України сплатили внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на суму 228 млрд грн. Цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за 2017 рік на 26,1% або на 47,2 млрд грн.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2020 рік до другого читання дохідна частина збільшена за рахунок збільшення плану по збору податків. Податок і збір на доходи фізичних осіб збільшено на 4,7 млрд грн (у проекті до першого читання планувалося зібрати 124,7 млрд грн). Крім того, податок на прибуток підприємств збільшився на 4,3 млрд грн. Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) збільшено на 3,3 млрд грн.

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