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Украинцы дали оценку роли Бандеры, УПА и Сталина в истории страны

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 12:36
Украинцы дали оценку роли Бандеры, УПА и Сталина в истории страны Фото: украинцы положительно относятся к признанию воинов УПА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Относительное большинство украинцев 46% украинцев положительно относятся к решению украинской власти о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины. Против этого - 29%, еще 9% респондентов ответили, что им безразлично, и еще 16% не определились.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Украинцы дали оценку роли Бандеры, УПА и Сталина в истории страны

По данным опроса, деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают 31% граждан, столько же считают его деятельность негативной. Еще 21% - насколько положительной, так и негативной.

Украинцы дали оценку роли Бандеры, УПА и Сталина в истории страны

Абсолютное большинство (62%) украинцев считают деятельность Иосифа Сталина как исторического деятеля негативной для Украины. Лишь 7% респондентов заявили, что считают эту фигуру позитивной.

Украинцы дали оценку роли Бандеры, УПА и Сталина в истории страны

Опрос был проведен фондом "Демократических инициатив" и Центром Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки-2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года Верховная рада приняла закон об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которым статус участников действий предоставляется воинам УПА.

Напомним, в 2019 году Кабинет министров утвердил порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые признаны борцами за независимость Украины в XX веке, в частности воинам УПА.

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