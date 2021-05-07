Украинцы дали оценку роли Бандеры, УПА и Сталина в истории страны

Относительное большинство украинцев 46% украинцев положительно относятся к решению украинской власти о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины. Против этого - 29%, еще 9% респондентов ответили, что им безразлично, и еще 16% не определились.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.





По данным опроса, деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают 31% граждан, столько же считают его деятельность негативной. Еще 21% - насколько положительной, так и негативной.

Абсолютное большинство (62%) украинцев считают деятельность Иосифа Сталина как исторического деятеля негативной для Украины. Лишь 7% респондентов заявили, что считают эту фигуру позитивной.

Опрос был проведен фондом "Демократических инициатив" и Центром Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки-2,3%.

