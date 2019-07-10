ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин урегулировал предоставление статуса УБД воинам УПА

Новости » Общество    10.07.2019 - 13:51
Кабмин урегулировал предоставление статуса УБД воинам УПА
Иллюстративное фото (rohatyn.if.gov.ua)

Решение принято в ходе заседания правительства

Кабинет министров одобрил порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, признанным борцами за независимость Украины в XX веке, в частности воинам УПА. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в соответствии с порядком статус УБД предоставляется лицам, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА ), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с законом "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признанным борцами за независимость Украины в 20 веке.

Порядок предусматривает, что решение о предоставлении соответствующим лицам статуса УБД принимает комиссия по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, образованная Министерством обороны.

Также документ определяет перечень необходимых материалов для получения такого статуса.

Напомним, в конце декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которым предусматривается предоставление статуса УБД воинам УПА.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря прошлого года Верховная рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий. Закон после нескольких неудачных попыток поддержали 236 нардепов.

ВР планирует увеличить штрафы за отказ в льготном проезде УБД Рада провалила закон о дополнительном отпуске УБД
Новости Украины УПА
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь