Кабмин урегулировал предоставление статуса УБД воинам УПА

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Решение принято в ходе заседания правительства

Кабинет министров одобрил порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, признанным борцами за независимость Украины в XX веке, в частности воинам УПА. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в соответствии с порядком статус УБД предоставляется лицам, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА ), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с законом "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признанным борцами за независимость Украины в 20 веке.

Порядок предусматривает, что решение о предоставлении соответствующим лицам статуса УБД принимает комиссия по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, образованная Министерством обороны.

Также документ определяет перечень необходимых материалов для получения такого статуса.

Напомним, в конце декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которым предусматривается предоставление статуса УБД воинам УПА.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря прошлого года Верховная рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий. Закон после нескольких неудачных попыток поддержали 236 нардепов.