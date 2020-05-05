Относительное большинство украинцев поддерживают признание воинов УПА

Фото: флаг УПА (bylbashok.livejournal.com)

Против признания воинов УПА борцами за независимость выступают только 22% украинцев

Признание воинов Украинской повстанческой армии (УПА) борцами за независимость Украины поддерживают 44% украинцев, еще 22% - против этого решения; для 16% это безразлично и еще 17% граждан не определились с ответом. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Как отмечают социологи, ожидаемо более положительно к этому решению относятся на Западе и в Центре. Признание воинов УПА борцами за независимость в Восточном и Южном регионах поддерживают и не поддерживают примерно равные доли по 30% граждан.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины кроме оккупированных Россией территорий. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года Верховная рада приняла закон об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке, которым статус участников действий предоставляется воинам УПА.

Напомним, в июле 2019 года Кабинет министров утвердил порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые признаны борцами за независимость Украины в XX веке, в частности воинам УПА.