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Українці дали оцінку ролі Бандери, УПА та Сталіна в історії країни

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 12:36
Українці дали оцінку ролі Бандери, УПА та Сталіна в історії країни Фото: українці позитивно ставляться до визнання вояків УПА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відносна більшість українців 46% українців позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України. Проти цього - 29%, ще 9% респондентів відповіли, що їм байдуже, і ще 16% не визначилися.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Українці дали оцінку ролі Бандери, УПА та Сталіна в історії країни

За даними опитування, діяльність Степана Бандери як історичної постаті позитивною для України вважають 31% громадян, стільки ж вважають його діяльність негативною. Ще 21% - наскільки позитивною, настільки й негативною.

Українці дали оцінку ролі Бандери, УПА та Сталіна в історії країни

Абсолютна більшість (62%) українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України. Лише 7% респондентів заявили, що вважають цю постать позитивною.

Українці дали оцінку ролі Бандери, УПА та Сталіна в історії країни

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціатив" та Центром Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2018 року Верховна рада ухвалила закон про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, яким статус учасників дій надається воякам УПА.

Нагадаємо, у 2019 році Кабінет міністрів затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які визнані борцями за незалежність України у XX столітті, зокрема воякам УПА.

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