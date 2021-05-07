Как украинцы будут отмечать День победы над нацизмом: данные опроса

Еще 31% респондентов считает, что Украина должна отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, напротив, поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая, еще 10% респондентов это безразлично.

По данным опроса, четверть (25%) украинцев считают, что День победы - это прежде всего празднования победы Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Еще 37% называют этот день празднованием победы советского народа в Великой Отечественной войне. А 25% не разделяют ни одну из приведенных формулировок.

Поддерживают решение о запрете публичного использования и ношения георгиевской ленты 43% украинцев, против - 29% граждан, 16% ответили, что им безразлично, еще 13% не определились со своим отношением.

Относительное большинство 40% украинцев не слышали об акции "Бессмертный полк", которую проводят на территории России. Слышали о ней и положительно относятся 27% граждан, осведомлены и негативно относятся - 11%.

Опрос был проведен фондом "Демократических инициатив" и Центром Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.