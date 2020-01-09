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В Польше уравняли ответственность СССР и Германии за начало войны

Новости » Политика     09.01.2020 - 21:25
В Польше уравняли ответственность СССР и Германии за начало войны
Фото: Сейм Польши (flickr.com/premierrp)

Нижняя палата парламента приняла резолюцию, в которой обвиняет РФ в "манипулировании историей"

Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в "манипулировании историей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сейма.

В резолюции утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

Документом Сейм Республики Польша осуждает провокационные и неправдивые заявления представителей высших органов власти РФ, пытающихся обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны.

В документе утверждается, что к началу войны привела политика двух тоталитарных держав - Германии и Советского Союза и заключение пакта Молотова-Риббентропа.

"Первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы", - заявили в Сейме.

Документ был принят в первом чтении упрощенным порядком голосования (аккламацией).

Напомним, Министерство иностранных дел Польши обвинило российского президента Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны.

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