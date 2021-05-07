Як українці відзначатимуть День перемоги над нацизмом: дані опитування

Ще 31% респондентів вважає, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. Близько 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, ще 10% респондентів байдуже.

За даними опитування, чверть (25% українців) вважають, що День перемоги - це передусім відзначення перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Ще 37% називають цей день відзначенням перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. А 25% не поділяють жодне з наведених формулювань.

Підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки 43% українців, проти цього - 29% громадян, 16% відповіли, що їм байдуже, ще 13% не визначилися зі своїм ставленням.

Відносна більшість 40% українців не чули про акцію "Безсмертний полк", яку проводять на території Росії. Чули про неї та позитивно ставляться 27% громадян, обізнані та негативно ставляться - 11%.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціатив" та Центром Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.