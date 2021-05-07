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Украинцы дали оценку пакту Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 11:18
Украинцы дали оценку пакту Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой Фото: пакт Молотова-Риббентропа по мнению украинцев стал причиной развязывания Второй мировой войны (Фото wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Относительное большинство (48%) украинцев согласны, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина о разделении сфер влияния в Европе и заключения пакта "Молотова-Риббентропа". Не согласны с этим 29%, еще 23% не определились с ответом.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Украинцы дали оценку пакту Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой

Кроме того, 46% украинцев соглашаются, что Советский Союз не смог бы одержать победу в войне против нацистской Германии без помощи западных союзников по Антигитлеровской коалиции. Не соглашаются с этим 35%, еще 19% - не определились.

Украинцы дали оценку пакту Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки-2,3%.

Напомним, в 2020 году с утверждением, что СССР вместе с Германией ответственен за начало Второй мировой войны, соглашались 56% украинцев, не соглашались с этим 24% и еще 20% не определились

Напомним, в 2019 году фонд "Историческая память" впервые опубликовал советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, который был заключен 23 августа 1939 года, а также секретный дополнительный протокол к нему. После подписания "пакта Молотова-Риббентропа" Германия и СССР вторглись на территорию Польши.

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