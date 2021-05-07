Украинцы дали оценку пакту Молотова-Риббентропа в развязывании Второй мировой

Относительное большинство (48%) украинцев согласны, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина о разделении сфер влияния в Европе и заключения пакта "Молотова-Риббентропа". Не согласны с этим 29%, еще 23% не определились с ответом.

Кроме того, 46% украинцев соглашаются, что Советский Союз не смог бы одержать победу в войне против нацистской Германии без помощи западных союзников по Антигитлеровской коалиции. Не соглашаются с этим 35%, еще 19% - не определились.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки-2,3%.