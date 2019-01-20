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Украинцев нет среди пострадавших при пожаре в Куршевеле

Новости » Происшествия    20.01.2019 - 15:37
Украинцев нет среди пострадавших при пожаре в Куршевеле
Фото: пожаре в Куршевеле (twitter.com/SnowAndBeach)

В украинском МИД прокомментировали пожар в Куршевеле

Среди пострадавших при пожаре в Куршевеле (Франция) граждан Украины нет. Об этом в комментарии РБК Украина сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

В частности, Кирилич отметил, что по предварительной информации кризисного центра при местном отделении полиции, граждан Украины нет среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте в Куршевеле.

Напомним, ранее стало известно, что число пострадавших при пожаре в Куршевеле достигло 22 человек. Также сообщалось о двух погибших, их тела обнаружили под завалами. По словам очевидцев, огонь быстро охватил все здание, и некоторым пришлось выпрыгивать из окон. Как отметили в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Отметим, сегодня в Виннице горело студенческое общежитие, в результате инцидента пострадали три человека. В частности, незначительные ожоги руки получил 22-летний студент, еще двоих доставили в больницу с подозрением на отравление продуктами горения.

 

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