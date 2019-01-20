На курорте в Куршевеле произошел пожар, есть погибшие

Фото: пожар в Куршевеле (twitter.com/SnowAndBeach)

Два человека погибли, еще 14 получили ранения

Во Франции на горнолыжном курорте Куршевель вспыхнул пожар, что привел к гибели двух человек, еще 14 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что пожар начался в здании где проживают рабочие. В нем проживало около 60 работников, среди которых иностранцы. В общем количестве пожаром было охвачено три здания горнолыжного курорта.

К тушению пожара было привлечено 70 пожарных. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Прокуратура и полиция начала расследования инцидента.

Местный чиновник Фредерик Луазо заявил, что личности убитых еще не были установлены. Также он рассказал, что пока не установлено от чего именно получили ранения пострадавшие, так как пожар был на третьем этаже и многие прыгали из окон, чтобы спасти свои жизни.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Мексике взорвался трубопровод с горючим, есть погибшие. Как сообщил губернатор региона Омар Файяд, взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауэлильпана в момент, когда там находились десятки людей, занимавшихся сбором топлива.