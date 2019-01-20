ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українців немає серед постраждалих при пожежі в Куршевелі

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 15:37
Українців немає серед постраждалих при пожежі в Куршевелі
Фото: пожежа в Куршевелі (twitter.com/SnowAndBeach)

В українському МЗС прокоментували пожежу в Куршевелі

Серед постраждалих при пожежі в Куршевелі (Франція) громадян України немає. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Зокрема, Кирилич зазначив, що за попередньою інформацією кризового центру при місцевому відділенні поліції, громадян України немає серед постраждалих в результаті пожежі на гірськолижному курорті в Куршевелі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що число постраждалих при пожежі в Куршевелі досягло 22 осіб. Також повідомлялося про двох загиблих, їх тіла знайшли під завалами. За словами очевидців, вогонь швидко охопив всю будівлю, і деяким довелося вистрибувати з вікон. Як зазначили в правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Зазначимо, сьогодні у Вінниці горів студентський гуртожиток, в результаті інциденту постраждали три людини. Зокрема, незначні опіки руки отримав 22-річний студент, ще двох доставили до лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння.

 

Франція готує податок для Google, Amazon, Facebook і Apple
Новини України Франціяпожежакурорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся