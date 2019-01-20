Українців немає серед постраждалих при пожежі в Куршевелі

Фото: пожежа в Куршевелі (twitter.com/SnowAndBeach)

В українському МЗС прокоментували пожежу в Куршевелі

Серед постраждалих при пожежі в Куршевелі (Франція) громадян України немає. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Зокрема, Кирилич зазначив, що за попередньою інформацією кризового центру при місцевому відділенні поліції, громадян України немає серед постраждалих в результаті пожежі на гірськолижному курорті в Куршевелі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що число постраждалих при пожежі в Куршевелі досягло 22 осіб. Також повідомлялося про двох загиблих, їх тіла знайшли під завалами. За словами очевидців, вогонь швидко охопив всю будівлю, і деяким довелося вистрибувати з вікон. Як зазначили в правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Зазначимо, сьогодні у Вінниці горів студентський гуртожиток, в результаті інциденту постраждали три людини. Зокрема, незначні опіки руки отримав 22-річний студент, ще двох доставили до лікарні з підозрою на отруєння продуктами горіння.