Українців із сектора Газа евакуюють вже сьогодні. УЗ виконає спецрейси з аеропорту "Бориспіль"
Сьогодні відбудеться евакуація більше ста українців та членів їхніх родин із сектора Гази. Вони прибудуть спецрейсом з Каїра до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомила прес-служба УЗ.
Пасажирів цього рейсу доставлять двома поїздами Kyiv Boryspil Express до Центрального залізничного вокзалу.
Надалі евакуйованих українців залізничним транспортом буде доправлено до місць призначення по всій території України.
"Ці пасажири не платитимуть за проїзд. Для відшкодування вартості проїзних документів Укрзалізниця отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 травня уряд доручив профільним відомствам забезпечити евакуацію українців з сектора Газа, які хочуть повернутися додому. Планувалося, що українських громадян вивезуть із зони конфлікту через територію Єгипту.
РБК-Україна писало, що 21 травня спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що евакуація українців ще не почалася. Оскільки Україна чекала, коли припиняться бойові дії між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.