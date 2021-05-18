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Более сотни украинцев могут вывезти из сектора Газа через Египет

Новина українською →
Киев, Вторник 18 мая 2021 13:12
Более сотни украинцев могут вывезти из сектора Газа через Египет Фото: МИД помогает украинцам покинуть сектор Газа (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Более сотни украинцев, которые на фоне обострения конфликта Израиля с арабскими группировками хотят покинуть сектор Газа, могут вывезти через Египет. Украинская сторона прорабатывает маршруты репатриации.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, около 120 украинцев изъявили желание вернуться в Украину в связи с продолжающимися боевыми действиями. МИД обратился за помощью к международным организациям, чтобы организовать выезд граждан Украины из анклава.

"Как и в 2012 и 2014 годах, когда проводились аналогичные мероприятия, в настоящее время прорабатывается возможность репатриации через территорию Египта. Украинские дипломаты взаимодействуют с египетскими властями для получения необходимых разрешений", - отметил Николенко.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против боевиков ХАМАС в секторе Газа будет продолжаться, пока это необходимо.

Тем временем министр обороны Бени Ганц отмечает, что доктрина "подземной битвы" боевиков ХАМАС провалилась.

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