Скільки в Україні триватимуть заморозки: відповідь синоптика

Вже цієї ночі в Україні очікуються заморозки. Вони пробудуть протягом декількох ночей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, опублікований у Facebook .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні найближчий тиждень обійдеться практично без дощів. Загалом цієї осені в країні очікується тепла та посушлива погода.

Також нещодавно Діденко пояснила, коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежит.

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