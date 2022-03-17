ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев предупредили об угрозе попадания диверсионных групп со стороны Европы

Новина українською →
Четверг 17 марта 2022 01:53
Украинцев предупредили об угрозе попадания диверсионных групп со стороны Европы Фото: в Украину диверсанты могут попасть из Европы (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Жителей Украины предупредили об угрозе попадания диверсионных групп на территорию нашей страны. На этот раз оккупанты нашли "лазейку" со стороны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Диверсионные группы заезжают к нам с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это - дочерняя компания агентства Russia Today. У российского агентства видеоновостей есть офис в Берлине.

Они также могут представляться сотрудниками "канала Redfish", или "агентства Maffick".

"Будьте бдительны и передавайте информацию о вражеских ДРГ в чат-бот СБУ: @stop_russian_war_bot", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины запустило сайт "Доказ", на котором будут собирать доказательства военных преступлений России.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за госизмену и диверсии. Теперь за такое преступление грозит лишение свободы от 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами