Українців попередили про загрозу потрапляння диверсійних груп на територію України

Жителів України попередили про загрозу потрапляння диверсійних груп на територію нашої країни. Цього разу окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Диверсійні групи заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. У російського агентства відеоновин є офіс в Берліні.

Вони також можуть представлятися співробітниками "каналу Redfish", або "агентства Maffick".

"Будьте пильні і передавайте інформацію про ворожі ДРГ в чат-бот СБУ: @stop_russian_war_bot", - йдеться в повідомленні.