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Українців попередили про загрозу потрапляння диверсійних груп на територію України

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Четвер 17 березня 2022 01:53
Українців попередили про загрозу потрапляння диверсійних груп на територію України Фото: в Україну диверсанти можуть потрапити з Європи (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Жителів України попередили про загрозу потрапляння диверсійних груп на територію нашої країни. Цього разу окупанти знайшли "лазівку" з боку Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Диверсійні групи заїжджають до нас з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, а це - дочірня компанія агентства Russia Today. У російського агентства відеоновин є офіс в Берліні.

Вони також можуть представлятися співробітниками "каналу Redfish", або "агентства Maffick".

"Будьте пильні і передавайте інформацію про ворожі ДРГ в чат-бот СБУ: @stop_russian_war_bot", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України запустило сайт "Доказ", на якому збиратимуть докази військових злочинів Росії.

Ми також писали про те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення покарання за держзраду і диверсію. Тепер за такий злочин загрожує позбавлення волі від 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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