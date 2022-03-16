В Минцифры запустили сайт для сбора доказательств военных преступлений РФ
Министерство цифровой трансформации запустило сайт "Доказ". На портале будут собирать доказательства военных преступлений Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мінцифри.
"24 февраля Россия жестоко вторглась в Украину, нарушая все мировые нормы. За 20 дней войны мы понесли многочисленные потери как человеческих жизней, так и инфраструктуры. За все это враг должен быть наказанным и ответственным. Запускаем портал, где будем собирать все доказательства преступлений оккупанта на нашей земле. Все они будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге", - говорится в сообщении.
На сайт "Доказ" можно загрузить фото и видеоматериалы преступлений РФ, в частности:
- боевых действий врага в вашем регионе;
- насилие;
- повреждения объектов инфраструктуры;
- диверсий и тому подобное.
Напомним, в Минцифры создали чатбот в Telegram "єВорог". Он поможет украинским военным узнавать о позициях вражеских войск.
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