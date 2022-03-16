В Минцифры запустили сайт для сбора доказательств военных преступлений РФ

"24 февраля Россия жестоко вторглась в Украину, нарушая все мировые нормы. За 20 дней войны мы понесли многочисленные потери как человеческих жизней, так и инфраструктуры. За все это враг должен быть наказанным и ответственным. Запускаем портал, где будем собирать все доказательства преступлений оккупанта на нашей земле. Все они будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге", - говорится в сообщении.

На сайт "Доказ" можно загрузить фото и видеоматериалы преступлений РФ, в частности: