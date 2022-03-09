Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за госизмену и диверсии

Президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за государственную измену и диверсии. Теперь за преступления против основ национальной безопасности будут наказывать пожизненным заключением с обязательной конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект №7116 был зарегистрирован в парламенте 1 марта. На пленарном заседании 3 марта народные депутаты в целом утвердили документ. Гарант подписал закон 4 марта. Согласно принятому документу, в условиях военного времени за государственную измену или диверсии грозит от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.