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Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за госизмену и диверсии

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Украина, Среда 09 марта 2022 14:59
Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за госизмену и диверсии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за государственную измену и диверсии. Теперь за преступления против основ национальной безопасности будут наказывать пожизненным заключением с обязательной конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект №7116 был зарегистрирован в парламенте 1 марта. На пленарном заседании 3 марта народные депутаты в целом утвердили документ. Гарант подписал закон 4 марта.

Согласно принятому документу, в условиях военного времени за государственную измену или диверсии грозит от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, Европейская комиссия приняла решение расширить санкции против России. Новый пакет санкции будет касаться причастных к российской агрессии против Украины лиц и компаний.

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