Украинцев предупредили о новых кибератаках и назвали дату

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины СERT-RU предупредила о возможности новых кибератак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. Атаки запланированы на 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Как отметили СERT-UA, было обнаружено сообщение на сайте Raidforums по ссылке, содержащей угрозу проведения кибератак 22 февраля. "В сообщении говорилось б аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. По этим уведомлением усматривается, что атаки должны произвести дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.", - говорится в предупреждении.