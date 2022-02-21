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Украинцев предупредили о новых кибератаках и назвали дату

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Украина, Понедельник 21 февраля 2022 13:49
Украинцев предупредили о новых кибератаках и назвали дату Фото: на Украину планируют кибератаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины СERT-RU предупредила о возможности новых кибератак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. Атаки запланированы на 22 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Как отметили СERT-UA, было обнаружено сообщение на сайте Raidforums по ссылке, содержащей угрозу проведения кибератак 22 февраля.

"В сообщении говорилось б аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны. По этим уведомлением усматривается, что атаки должны произвести дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.", - говорится в предупреждении.

Напомним, 15 февраля на Украину была совершена крупнейшая в истории кибератака.

В США сообщили, что к DDoS-атакам на украинские сайты государственных органов и банков причастны специальные службы Российской Федерации. А именно - Главное разведывательное управление генерального штаба Российской Федерации (ГРУ).

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