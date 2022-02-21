ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців попередили про нові кібератаки та назвали дату

Новость на русском →
Україна, Понеділок 21 лютого 2022 13:49
Українців попередили про нові кібератаки та назвали дату Фото: на Україну планують кібератаки
Автор: Олександр Білоус

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України СERT-UA попередила про можливість нових кібератак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. Атаки заплановані на 22 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держспецзв'язку.

Як зазначили СERT-UA, було виявлено повідомлення на сайті Raidforums за посиланням, що містить погрозу проведення кібератак 22 лютого.

"У повідомлені йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на веб-сайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони. За цим повідомленням вбачається, що атаки повинні здійснити дефейс веб-ресурсів, що розміщуються в зоні .ua.", - йдеться в попередженні.

Нагадаємо, 15 лютого на Україну була здійснена найбільша в історії кібератака.

У США повідомили, що до DDoS-атак на українські сайти державних органів і банків причетні спеціальні служби Російської Федерації. А саме - Головне розвідувальне управління генерального штабу Російської Федерації (ГРУ).

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака
NEWS
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
План Росії щодо України розкрито. Міноборони озвучило сценарій агресії
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць