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К DDos-атакам на украинские сайты причастны спецслужбы РФ, - США

Новина українською →
Суббота 19 февраля 2022 19:20
К DDos-атакам на украинские сайты причастны спецслужбы РФ, - США К DDos-атакам на украинские сайты причастны спецслужбы РФ, - США (Фото: freepik.com)
Автор: Сергей Сурепин

К недавним DDoS-атакам на украинские сайты государственных органов и банков причастны специальные службы Российской Федерации. А именно – Главное разведывательное управление генерального штаба Российской Федерации (ГРУ).

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Совета национальной безопасности США (National Security Council), опубликованное в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

"У США есть техническая информация, согласно которой ГРУ связано с DDoS-атаками в Украине", - сообщили в Совете национальной безопасности США. В ведомстве отметили, что инфраструктура ГРУ передавала большой объем данных на украинские IP-адреса и домены, которые связаны с банками.

В США поддержали Украину в защите граждан от дестабилизирующих или разрушительных российских кибератак. Атака произошла 15 февраля 2022 года – несколько крупных украинских банков получили DDoS-атаки. Также перестали работать сайты ВСУ и Министерства обороны Украины.

Ранее РБК-Украина писало про крупнейшую кибератаку в истории Украины. Уже есть информация, что произошло и кого подозревают в этих действиях.

Также РБК-Украина сообщало, что российскую разведку в кибератаках обвинила Британия.

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