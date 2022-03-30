Украинцев предупредили о новом этапе информационной войны России
Украина уже 35-й день героического противостоит российскому военному вторжению. Враг от неспособности выполнить план по захвату нашего государства прибегает к новым хитростям. В частности, украинцев предупредили о новом этапе информационной войны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Сообщается, что показательной стала история с редакторшей Первого канала РФ М. Овсянниковой. Она как будто в прямом эфире новостей появилась с плакатом "No War. Russians against war".
Однако, эта вся ситуация является манипуляцией:
- Текст на плакате адресован западной аудитории;
- Эксперты убеждены, что новости на ТВ России не выходят в прямом эфире (эпизод с плакатом должны были бы вырезать);
- "Экстремистскую деятельность" Овсянниковой "оценили" в 30 тысяч рублей;
- Расследование дела не осуществляла полиция или ФСБ, дело сразу направили в суд.
Также сообщают об опасности:
- 71% россиян поддерживают войну с Украиной (данные обнародованы "Радио Свобода"), а Овсянникова пропагандирует в Европе снятие санкций с "мирных россиян";
- Продвижение нарратива "только Путин виноват" может привести к ослаблению санкций;
- Также Россия готовит информационную почву, используя тезис "хороший русский", чтобы вернуться в мировую экономику.
Ранее мы сообщали, что в СНБО разоблачили очередные фейки и манипуляции российских оккупантов.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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