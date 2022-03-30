Украина уже 35-й день героического противостоит российскому военному вторжению. Враг от неспособности выполнить план по захвату нашего государства прибегает к новым хитростям. В частности, украинцев предупредили о новом этапе информационной войны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Сообщается, что показательной стала история с редакторшей Первого канала РФ М. Овсянниковой. Она как будто в прямом эфире новостей появилась с плакатом "No War. Russians against war".

Однако, эта вся ситуация является манипуляцией:

Текст на плакате адресован западной аудитории;

Эксперты убеждены, что новости на ТВ России не выходят в прямом эфире (эпизод с плакатом должны были бы вырезать);

"Экстремистскую деятельность" Овсянниковой "оценили" в 30 тысяч рублей;

Расследование дела не осуществляла полиция или ФСБ, дело сразу направили в суд.

Также сообщают об опасности: