Україна вже 35-й день героїчного протистоїть російському воєнному вторгненню. Ворог від неспроможності виконати план по захопленню нашої держави вдається до нових хитростей. Зокрема, українців попередили про новий етап інформаційної війни Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Також повідомляють про небезпеку:

Однак, ця вся ситуація є маніпуляцією:

Повідомляється, що показовою стала історія з редакторкою Першого каналу РФ М.Овсянніковою. Вона начебто у прямому ефірі новин з’явилася з плакатом "No War. Russians against war".

Раніше ми повідомляли, що в РНБО викрили чергові фейки та маніпуляції російських окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 35-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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